В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины

ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. США навязали Евросоюзу гарантии безопасности для Киева, и Вена может оказаться в центре конфликта, считают представители правой Австрийской партии свободы (АПС). "Кажется, один из итогов саммита в Белом доме уже известен: ЕС "навязал" себе со стороны США гарантии безопасности для Украины. Следующие миллиарды будут ложиться на плечи налогоплательщиков в цепочке абсурдных решений, которые слишком долго принимались по принципу: "Неважно, сколько это стоит". А нейтральная Австрия оказывается в самом центре событий вместо того, чтобы сохранять необходимую критическую дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице АПС в соцсети Х. По мнению партии, очевидно, что эти гарантии безопасности также означают, что на Украину будут направлены европейские военные. В АПС назвали происходящее "безумием". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

