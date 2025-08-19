Рейтинг@Mail.ru
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/ssha-2036306033.html
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины
США навязали Евросоюзу гарантии безопасности для Киева, и Вена может оказаться в центре конфликта, считают представители правой Австрийской партии свободы... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:18:00+03:00
2025-08-19T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1439633720c2399020287bbd6673335b.jpg
ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. США навязали Евросоюзу гарантии безопасности для Киева, и Вена может оказаться в центре конфликта, считают представители правой Австрийской партии свободы (АПС). "Кажется, один из итогов саммита в Белом доме уже известен: ЕС "навязал" себе со стороны США гарантии безопасности для Украины. Следующие миллиарды будут ложиться на плечи налогоплательщиков в цепочке абсурдных решений, которые слишком долго принимались по принципу: "Неважно, сколько это стоит". А нейтральная Австрия оказывается в самом центре событий вместо того, чтобы сохранять необходимую критическую дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице АПС в соцсети Х. По мнению партии, очевидно, что эти гарантии безопасности также означают, что на Украину будут направлены европейские военные. В АПС назвали происходящее "безумием". В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036304983.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242513_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e8cb599768f5cede8656c937ce35a0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Австрии заявили, что США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины

Австрийская партия свободы: США навязали ЕС гарантии безопасности для Украины

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 19 авг - РИА Новости. США навязали Евросоюзу гарантии безопасности для Киева, и Вена может оказаться в центре конфликта, считают представители правой Австрийской партии свободы (АПС).
"Кажется, один из итогов саммита в Белом доме уже известен: ЕС "навязал" себе со стороны США гарантии безопасности для Украины. Следующие миллиарды будут ложиться на плечи налогоплательщиков в цепочке абсурдных решений, которые слишком долго принимались по принципу: "Неважно, сколько это стоит". А нейтральная Австрия оказывается в самом центре событий вместо того, чтобы сохранять необходимую критическую дистанцию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице АПС в соцсети Х.
По мнению партии, очевидно, что эти гарантии безопасности также означают, что на Украину будут направлены европейские военные. В АПС назвали происходящее "безумием".
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Трамп о необходимости для Киева пойти на уступки - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
Вчера, 15:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала