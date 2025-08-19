Часть американских штатов подала в суд на администрацию Трампа, сообщил CBS
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Двадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в незаконной привязке федеральных грантов на помощь жертвам преступлений к мерам иммиграционного контроля, сообщает телеканал CBS News.
Речь идёт о программе Минюста США Office for Victims of Crime, которая более 40 лет распределяет свыше 1 миллиарда долларов ежегодно на компенсации пострадавшим, работу кризисных центров, приютов и горячих линий. При администрации Трампа в неё добавили условие: финансирование не получат организации и штаты, которые отказываются сотрудничать с миграционными службами.
"Штаты попросили федерального судью заблокировать новые правила и признать их незаконными. Они заявили, что нуждаются в срочной помощи, поскольку заявки на большинство грантов должны быть поданы уже в среду", - сообщает телеканал.
По данным CBS, коллективный иск подали преимущественно демократические штаты, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миннесоту и Колорадо. С 2021 года они совокупно получили более 500 миллионов долларов по программе грантов для жертв преступлений.
Ранее Трамп неоднократно угрожал ограничить финансирование так называемых "городов-убежищ" и штатов, отказывающихся сотрудничать с федеральными иммиграционными службами. В январе он подписал указ, обязывающий чиновников пресекать доступ таких юрисдикций к федеральным средствам.