https://ria.ru/20250819/ssha-2036290817.html

Часть американских штатов подала в суд на администрацию Трампа, сообщил CBS

Часть американских штатов подала в суд на администрацию Трампа, сообщил CBS - РИА Новости, 19.08.2025

Часть американских штатов подала в суд на администрацию Трампа, сообщил CBS

Двадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в незаконной привязке федеральных... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:19:00+03:00

2025-08-19T14:19:00+03:00

2025-08-19T14:19:00+03:00

в мире

сша

колумбия

калифорния

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Двадцать американских штатов и округ Колумбия подали иск против администрации президента США Дональда Трампа, обвинив её в незаконной привязке федеральных грантов на помощь жертвам преступлений к мерам иммиграционного контроля, сообщает телеканал CBS News. Речь идёт о программе Минюста США Office for Victims of Crime, которая более 40 лет распределяет свыше 1 миллиарда долларов ежегодно на компенсации пострадавшим, работу кризисных центров, приютов и горячих линий. При администрации Трампа в неё добавили условие: финансирование не получат организации и штаты, которые отказываются сотрудничать с миграционными службами. "Штаты попросили федерального судью заблокировать новые правила и признать их незаконными. Они заявили, что нуждаются в срочной помощи, поскольку заявки на большинство грантов должны быть поданы уже в среду", - сообщает телеканал. По данным CBS, коллективный иск подали преимущественно демократические штаты, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миннесоту и Колорадо. С 2021 года они совокупно получили более 500 миллионов долларов по программе грантов для жертв преступлений. Ранее Трамп неоднократно угрожал ограничить финансирование так называемых "городов-убежищ" и штатов, отказывающихся сотрудничать с федеральными иммиграционными службами. В январе он подписал указ, обязывающий чиновников пресекать доступ таких юрисдикций к федеральным средствам.

https://ria.ru/20250807/ssha-2034039305.html

сша

колумбия

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, колумбия, калифорния, дональд трамп