S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+". "S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - комментируют решение аналитики агентства.

