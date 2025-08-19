S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

Рейтинг@Mail.ru
07:42 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&amp;P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+". "S&amp;P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - комментируют решение аналитики агентства.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
S&P также сохранило краткосрочный суверенный рейтинг страны на уровне "A-1+".
"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "АА+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "А-1+". Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", - комментируют решение аналитики агентства.
Официальный курс доллара на вторник вырос
