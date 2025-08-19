https://ria.ru/20250819/ssha-2036200902.html
США работают над гарантиями безопасности Украины, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США работают с европейскими союзниками и странами за пределами Европы над гарантиями безопасности Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием гарантий безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас и продолжим работать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
