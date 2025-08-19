Рейтинг@Mail.ru
США работают над гарантиями безопасности Украины, заявил Рубио
03:30 19.08.2025
США работают над гарантиями безопасности Украины, заявил Рубио
США работают с европейскими союзниками и странами за пределами Европы над гарантиями безопасности Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США работают с европейскими союзниками и странами за пределами Европы над гарантиями безопасности Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием гарантий безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас и продолжим работать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
США работают над гарантиями безопасности Украины, заявил Рубио

Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США работают с европейскими союзниками и странами за пределами Европы над гарантиями безопасности Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы будем работать с нашими европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием гарантий безопасности. Мы работаем над этим прямо сейчас и продолжим работать", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
В миреСШАЕвропаУкраинаМарко РубиоВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Заголовок открываемого материала