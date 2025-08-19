Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036208981.html
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР
Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T06:06:00+03:00
2025-08-19T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "На Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск продолжается уничтожение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык… Координаты выявленных целей переданы расчетам артиллерии и ударных БПЛА "Южной" группировки войск. Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки (ДОТы – ред.) и укрытия ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство. В МО добавили, что потери 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ составили до взвода пехоты.
https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206745.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdda325952713d1238db72e86064eafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР

Минобороны: расчеты БПЛА и артиллерии уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"На Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск продолжается уничтожение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык… Координаты выявленных целей переданы расчетам артиллерии и ударных БПЛА "Южной" группировки войск. Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки (ДОТы – ред.) и укрытия ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство.
В МО добавили, что потери 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ составили до взвода пехоты.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ
05:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала