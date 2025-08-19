https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036208981.html
Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "На Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск продолжается уничтожение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык… Координаты выявленных целей переданы расчетам артиллерии и ударных БПЛА "Южной" группировки войск. Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки (ДОТы – ред.) и укрытия ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство. В МО добавили, что потери 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ составили до взвода пехоты.
