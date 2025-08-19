https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036208981.html

Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР

Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР - РИА Новости, 19.08.2025

Российские военные уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" в ДНР

Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T06:06:00+03:00

2025-08-19T06:06:00+03:00

2025-08-19T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891276008_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_6989f6501cf0e0717333916cb5f7f9e6.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Расчеты БПЛА и артиллерии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили взвод бригады "Холодный Яр" ВСУ, блокированный в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык на Константиновском направлении в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "На Константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) операторами БПЛА "Южной" группировки войск продолжается уничтожение подразделений 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ блокированных в комплексе зданий шахты имени Святой Матроны в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык… Координаты выявленных целей переданы расчетам артиллерии и ударных БПЛА "Южной" группировки войск. Комбинированным ударом во взаимодействии с расчетом FPV-дронов артиллеристы уничтожили обе железобетонные долговременные огневые точки (ДОТы – ред.) и укрытия ВСУ вместе с личным составом", - сообщило ведомство. В МО добавили, что потери 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ составили до взвода пехоты.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206745.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины