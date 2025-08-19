Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 19.08.2025
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ
Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил... РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Был обнаружен и уничтожен пикап, осуществлявший подвоз FPV-дронов, оборудования и личного состава на передовые позиции противника. Кроме того, в ходе операций были уничтожены усилители сигналов и до пяти блиндажей ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, использование БПЛА для разведки и нанесения ударов позволяет оперативно поражать позиции и подразделения ВСУ, способствуя продвижению российских штурмовых групп в Запорожской области. "(За последнее время) мы поразили пехоту, поразили пункты управления БПЛА, множество укрытий и блиндажей. Поразили во время ротации пикап ВСУ со всей провизией, продовольствием. Это были БПЛА противника. Судя по всему, они везли птиц (БПЛА - ред.) и генераторы", - рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным Мартын.
запорожская область
Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ

Минобороны: операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России.
"Был обнаружен и уничтожен пикап, осуществлявший подвоз FPV-дронов, оборудования и личного состава на передовые позиции противника. Кроме того, в ходе операций были уничтожены усилители сигналов и до пяти блиндажей ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган
ВС России нанесли массированный удар по укрепрайону ВСУ под Красноармейском
05:13
05:13
Как отметили в Минобороны РФ, использование БПЛА для разведки и нанесения ударов позволяет оперативно поражать позиции и подразделения ВСУ, способствуя продвижению российских штурмовых групп в Запорожской области.
"(За последнее время) мы поразили пехоту, поразили пункты управления БПЛА, множество укрытий и блиндажей. Поразили во время ротации пикап ВСУ со всей провизией, продовольствием. Это были БПЛА противника. Судя по всему, они везли птиц (БПЛА - ред.) и генераторы", - рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным Мартын.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 в зоне СВО
ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Днепропетровской области
05:11
05:11
 
