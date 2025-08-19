https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036206745.html

Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ

Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ

Операторы БПЛА "Днепра" уничтожили пикап с оборудованием ВСУ

Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил... РИА Новости, 19.08.2025

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Операторы БПЛА 58-й гвардейской армии группировки войск "Днепр" уничтожили пикап с оборудованием и FPV-дронами для беспилотных подразделений Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в министерстве обороны России. "Был обнаружен и уничтожен пикап, осуществлявший подвоз FPV-дронов, оборудования и личного состава на передовые позиции противника. Кроме того, в ходе операций были уничтожены усилители сигналов и до пяти блиндажей ВСУ", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны РФ, использование БПЛА для разведки и нанесения ударов позволяет оперативно поражать позиции и подразделения ВСУ, способствуя продвижению российских штурмовых групп в Запорожской области. "(За последнее время) мы поразили пехоту, поразили пункты управления БПЛА, множество укрытий и блиндажей. Поразили во время ротации пикап ВСУ со всей провизией, продовольствием. Это были БПЛА противника. Судя по всему, они везли птиц (БПЛА - ред.) и генераторы", - рассказал журналистам старший оператор FPV-расчета с позывным Мартын.

запорожская область

2025

Новости

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)