Боец рассказал об обнаружении подземных укрытий ВСУ под Часовым Яром

Боец рассказал об обнаружении подземных укрытий ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии обнаружили и уничтожили замаскированное подземное укрытие с украинскими военнослужащими под Часовым Яром, применив тактическую уловку с БПЛА, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА Новости. "Обнаружили "птицу" (БПЛА - ред.) в ходе ведения разведки с посылкой, посылку "птица" сбросила, таким образом была вскрыта огневая точка противника", - рассказал "Спартак". Он пояснил, что украинский солдат, получив информацию о доставке, вышел за грузом. "Противнику передали информацию, что посылка доставлена, и он уверенно пошел ее забирать, он с полной уверенностью вылезает из своего блиндажа за посылкой", - добавил командир. Собеседник агентства отметил, что после обнаружения замаскированного блиндажа противника операторы БПЛА с помощью квадрокоптеров со сбросами уничтожили данное укрытие и часть пехоты в нем, только одному человеку удалось выбраться. Он добавил, что в результате успешной работы блиндаж с пехотой внутри был полностью уничтожен, а уцелевшего военнослужащего ВСУ ликвидировали в лесополосе. "То есть, полный контроль передвижения противника и в комплексе нанесение ему огневого поражения", - заключил собеседник агентства. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

