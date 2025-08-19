Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 19.08.2025 (обновлено: 06:08 19.08.2025)
Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Украинские подразделения, пытающиеся укрепить оборону на Константиновском направлении, несут потери в технике, осуществляющей подвоз, еще на подступах к данному участку фронта, десантники 98-й воздушно-десантной дивизии активно применяют дроны на данном участке, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". "С учетом тенденций войны и новых технологий, огневое поражение сейчас наносится более точечно, это FPV, оптоволоконные и ударные БПЛА самолетного типа. Всё вскрывается на дальних подступах и уничтожается, лишая противника подвоза боеприпасов и питания", — сказал "Спартак". По его словам, такая тактика позволяет заблаговременно разрушать логистику ВСУ, не допуская переброски резервов и техники к передовой, в результате противник вступает в бой уже ослабленными, испытывая нехватку боеприпасов и топлива.
вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
Российский артиллерист помог уничтожить около 20 боевиков ВСУ и миномет
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
