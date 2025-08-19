https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036191979.html
Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки
ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Украинские подразделения, пытающиеся укрепить оборону на Константиновском направлении, несут потери в технике, осуществляющей подвоз, еще на подступах к данному участку фронта, десантники 98-й воздушно-десантной дивизии активно применяют дроны на данном участке, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". "С учетом тенденций войны и новых технологий, огневое поражение сейчас наносится более точечно, это FPV, оптоволоконные и ударные БПЛА самолетного типа. Всё вскрывается на дальних подступах и уничтожается, лишая противника подвоза боеприпасов и питания", — сказал "Спартак". По его словам, такая тактика позволяет заблаговременно разрушать логистику ВСУ, не допуская переброски резервов и техники к передовой, в результате противник вступает в бой уже ослабленными, испытывая нехватку боеприпасов и топлива.
