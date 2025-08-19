https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036191979.html

Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки

Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 19.08.2025

Боец ВС России рассказал о контроле путей снабжения ВСУ у Константиновки

Украинские подразделения, пытающиеся укрепить оборону на Константиновском направлении, несут потери в технике, осуществляющей подвоз, еще на подступах к данному РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T01:45:00+03:00

2025-08-19T01:45:00+03:00

2025-08-19T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032717186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a6c9ed78a79fe39cf8b9f2d12cc0b863.jpg

ЛУГАНСК, 19 авг – РИА Новости. Украинские подразделения, пытающиеся укрепить оборону на Константиновском направлении, несут потери в технике, осуществляющей подвоз, еще на подступах к данному участку фронта, десантники 98-й воздушно-десантной дивизии активно применяют дроны на данном участке, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". "С учетом тенденций войны и новых технологий, огневое поражение сейчас наносится более точечно, это FPV, оптоволоконные и ударные БПЛА самолетного типа. Всё вскрывается на дальних подступах и уничтожается, лишая противника подвоза боеприпасов и питания", — сказал "Спартак". По его словам, такая тактика позволяет заблаговременно разрушать логистику ВСУ, не допуская переброски резервов и техники к передовой, в результате противник вступает в бой уже ослабленными, испытывая нехватку боеприпасов и топлива.

https://ria.ru/20250819/spetsoperatsiya-2036184614.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины