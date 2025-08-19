Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме - РИА Новости, 19.08.2025
10:09 19.08.2025 (обновлено: 10:36 19.08.2025)
СМИ раскрыли, что произошло на встрече Зеленского и Трампа в Белом доме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров не обсуждались условия завершения конфликта, приемлемые для России, пишет The Spectator."На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что все участники на этой встрече лишь хотели избежать перепалки между главой США и Зеленским, а не обсуждать какие-либо важные вопросы о прекращении боевых действий.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. На встрече Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и европейских лидеров не обсуждались условия завершения конфликта, приемлемые для России, пишет The Spectator.
"На этом празднике дружелюбия и взаимных комплиментов в Белом доме не хватало одной маленькой детали, а именно: содержательного обсуждения конкретных деталей соглашения, которое Владимир Путин был бы готов принять", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что все участники на этой встрече лишь хотели избежать перепалки между главой США и Зеленским, а не обсуждать какие-либо важные вопросы о прекращении боевых действий.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
