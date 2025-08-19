Рейтинг@Mail.ru
02:03 19.08.2025
В РВИО рассказали о роли фронтовых собак в годы ВОВ
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Фронтовые собаки наравне с бойцами советской армии уничтожали живую силу и технику фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. День фронтовой собаки отмечается 19 августа. Именно в этот день в 1943 году овчарка-диверсант по кличке Дина совершила подвиг – она стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного взрыва. Овчарка уничтожила фашистский эшелон, тем самым выполнив свою боевую задачу, рассказали РИА Новости в РВИО. "В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Были связистами, санитарами, диверсантами, разведчиками. Вот цифры, они, конечно, очень показательные. Во-первых, 60 тысяч собак. Что это такое - 60 тысяч? 60 тысяч бойцов и офицеров, да, это полнокровная гвардейская армия", - отметил Мягков. Он подчеркнул, что фронтовые собаки помогали советской армии вести боевые действия, спасать раненых и обезвреживать мины. За годы войны из-под обстрелов было вывезено 700 тысяч раненых советских бойцов. Фронтовые собаки доставили свыше 3,5 тысяч тонн боеприпасов, 120 тысяч боевых донесений и проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Мягков добавил, что собак готовили специально для нужд армии, рассчитывая на то, что они будут выполнять необходимые задачи на фронте. "История фронтовых собак советского времени, начинается с истории центральной школы служебного собаководства СССР, которая была образована в 1924 году. Начинала работу как небольшой питомник, но в 1939 году занималась уже подготовкой по десятку различных направлений видов служебных собак. Действительно, готовили их в связи с необходимостью для армии в условиях надвигающейся войны", - заявил он.
германия, ссср, российское военно-историческое общество (рвио)
Германия, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Советские пулеметчики М. Третьяков и П. Кармаков ведут огонь из cтaнкoвoгo пyлeметa cиcтeмы Maкcим вo вpeмя yличныx бoев за Берлин - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В РВИО рассказали о штурме Берлина Красной Армией
2 мая, 00:08
 
