https://ria.ru/20250819/sobaki-2036193281.html

В РВИО рассказали о роли фронтовых собак в годы ВОВ

В РВИО рассказали о роли фронтовых собак в годы ВОВ - РИА Новости, 19.08.2025

В РВИО рассказали о роли фронтовых собак в годы ВОВ

Фронтовые собаки наравне с бойцами советской армии уничтожали живую силу и технику фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:03:00+03:00

2025-08-19T02:03:00+03:00

2025-08-19T02:03:00+03:00

германия

ссср

российское военно-историческое общество (рвио)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976926337_0:81:3142:1848_1920x0_80_0_0_58c8d5fa30b2fb249bb5a68f85956883.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Фронтовые собаки наравне с бойцами советской армии уничтожали живую силу и технику фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. День фронтовой собаки отмечается 19 августа. Именно в этот день в 1943 году овчарка-диверсант по кличке Дина совершила подвиг – она стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного взрыва. Овчарка уничтожила фашистский эшелон, тем самым выполнив свою боевую задачу, рассказали РИА Новости в РВИО. "В годы Великой Отечественной войны более 60 тысяч собак несли службу на фронтах. Были связистами, санитарами, диверсантами, разведчиками. Вот цифры, они, конечно, очень показательные. Во-первых, 60 тысяч собак. Что это такое - 60 тысяч? 60 тысяч бойцов и офицеров, да, это полнокровная гвардейская армия", - отметил Мягков. Он подчеркнул, что фронтовые собаки помогали советской армии вести боевые действия, спасать раненых и обезвреживать мины. За годы войны из-под обстрелов было вывезено 700 тысяч раненых советских бойцов. Фронтовые собаки доставили свыше 3,5 тысяч тонн боеприпасов, 120 тысяч боевых донесений и проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Мягков добавил, что собак готовили специально для нужд армии, рассчитывая на то, что они будут выполнять необходимые задачи на фронте. "История фронтовых собак советского времени, начинается с истории центральной школы служебного собаководства СССР, которая была образована в 1924 году. Начинала работу как небольшой питомник, но в 1939 году занималась уже подготовкой по десятку различных направлений видов служебных собак. Действительно, готовили их в связи с необходимостью для армии в условиях надвигающейся войны", - заявил он.

https://ria.ru/20250808/voyna-2034042695.html

https://ria.ru/20250502/berlin-2014629134.html

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, ссср, российское военно-историческое общество (рвио)