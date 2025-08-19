https://ria.ru/20250819/sobaka-2036218796.html

В Приангарье собака до смерти искусала хозяина

Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2025

происшествия

иркутская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. Во дворе частного дома, расположенного в поселке Тельма, на 64-летнего мужчину напала домашняя собака. Животное проявило агрессию в момент, когда мужчина наполнял миску водой. Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку. "В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что агрессивное животное ликвидировано, СК проводит процессуальную проверку.

