В Приангарье собака до смерти искусала хозяина - РИА Новости, 19.08.2025
08:28 19.08.2025
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2025
происшествия
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. Во дворе частного дома, расположенного в поселке Тельма, на 64-летнего мужчину напала домашняя собака. Животное проявило агрессию в момент, когда мужчина наполнял миску водой. Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку. "В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что агрессивное животное ликвидировано, СК проводит процессуальную проверку.
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
Во дворе частного дома, расположенного в поселке Тельма, на 64-летнего мужчину напала домашняя собака. Животное проявило агрессию в момент, когда мужчина наполнял миску водой. Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку.
"В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агрессивное животное ликвидировано, СК проводит процессуальную проверку.
