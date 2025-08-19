https://ria.ru/20250819/sobaka-2036218796.html
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина - РИА Новости, 19.08.2025
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:28:00+03:00
2025-08-19T08:28:00+03:00
2025-08-19T08:28:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Собака напала на хозяина в поселке Тельма Иркутской области, после причиненных травм мужчина скончался в больнице, начата проверка, сообщает СУСК РФ по региону. Во дворе частного дома, расположенного в поселке Тельма, на 64-летнего мужчину напала домашняя собака. Животное проявило агрессию в момент, когда мужчина наполнял миску водой. Свидетелями происшествия стали мать и брат потерпевшего, которым удалось отогнать собаку. "В результате инцидента медицинская помощь потребовалась хозяину питомца и 88-летней женщине. В медицинском учреждении мужчина скончался от полученных травм", - говорится в сообщении. Отмечается, что агрессивное животное ликвидировано, СК проводит процессуальную проверку.
https://ria.ru/20250815/privivki-2035475806.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье собака до смерти искусала хозяина
В Иркутской области мужчина умер в больнице после нападения собаки