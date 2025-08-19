https://ria.ru/20250819/snake-2035385318.html

Диджей DJ Snake выступит на "Портале 2030-2050" в Москве

Диджей DJ Snake 5 сентября выступит на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030–2050", сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Диджей DJ Snake 5 сентября выступит на главной сцене территории электронной музыки "Портал 2030–2050", сообщает пресс-служба мероприятия.Он исполнит как новые, так и популярные композиции, такие как Lean On, Let Me Love You, Turn Down for What и Taki Taki, которые входили в мировые чарты. DJ Snake — дважды номинант на премию "Грэмми" и обладатель MTV Video Music Awards. Исполнитель вошел в историю как первый артист, выступавший на Триумфальной арке в Париже.В этот день также сыграет греческий диджей, продюсер и участник фестивалей Tomorrowland и ADE Velvet Mode."Портал 2030–2050" будет проходить в Москве с 29 августа по 14 сентября на кинозаводе "Москино" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Каждая зона мероприятия отразит ночную экономику столицы — от выступлений диджеев и световых шоу до гастрокультуры с круглосуточным фудкортом. Вход бесплатный.Участниками станут 110 диджеев из 12 стран мира, в том числе Ив Ларок, Бурак Йетер, Легрони, Алекс Гаудино и другие. Гостей также ждут визуальные шоу от цифрового художника Джона Дейва, который создает мультимедийный контент для диджеев фестивалей Afterlife.В будние дни запланирована развлекательная программа с танцами, музыкой и мастер-классами по паркуру от опытных трейсeров. С 5 сентября каждый вечер с 21:00 и до рассвета гостей ждут световые шоу на фасаде одного из зданий кинозавода.Главный символ события — космонавт, полюбившийся москвичам в прошлом году, вновь вернется на "Портал 2030–2050". Огромная 14-метровая фигура станет центральным элементом визуального оформления.

