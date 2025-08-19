Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
04:58 19.08.2025 (обновлено: 07:58 19.08.2025)
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
в мире
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС."Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации.Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США

WSJ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах с Трампом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Макрон заявил, что в Белом доме не обсуждали покупку Украиной оружия
