СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
СМИ: Зеленский не отказался от обмена территориями на переговорах в США
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не отказался от "обмена территориями" во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом, но отметил, что будет сложно обойти конституционные запреты Украины, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС."Зеленский не отказался от обмена территориями во время переговоров с Трампом, но он сказал, что будет сложно переместить население и обойти конституционные запреты Украины... Но Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональные обмены", - говорится в публикации.Во вторник Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
