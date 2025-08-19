https://ria.ru/20250819/smi-2036187550.html
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено - РИА Новости, 19.08.2025
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Ранее запланированное интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, утверждает британское ТВ со ссылкой на источники. Fox News ранее анонсировал интервью Зеленского после переговоров в Белом доме. Оно должно было выйти в 18.00 (1.00 мск). Сам Fox пока никак не комментировал сообщения об "отмене" интервью, в эфире его по-прежнему рекламируют.
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
Запланированное интервью Зеленского Fox News отменено