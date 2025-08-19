Рейтинг@Mail.ru
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
00:56 19.08.2025
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено
Ранее запланированное интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, утверждает британское ТВ со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Ранее запланированное интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, утверждает британское ТВ со ссылкой на источники. Fox News ранее анонсировал интервью Зеленского после переговоров в Белом доме. Оно должно было выйти в 18.00 (1.00 мск). Сам Fox пока никак не комментировал сообщения об "отмене" интервью, в эфире его по-прежнему рекламируют.
СМИ: запланированное интервью Зеленского Fox News отменено

Запланированное интервью Зеленского Fox News отменено

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Ранее запланированное интервью Владимира Зеленского телеканалу Fox News отменено, утверждает британское ТВ со ссылкой на источники.
Fox News ранее анонсировал интервью Зеленского после переговоров в Белом доме. Оно должно было выйти в 18.00 (1.00 мск).
Сам Fox пока никак не комментировал сообщения об "отмене" интервью, в эфире его по-прежнему рекламируют.
