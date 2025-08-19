Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов
00:43 19.08.2025 (обновлено: 00:49 19.08.2025)
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов
2025-08-19T00:43:00+03:00
2025-08-19T00:49:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США, пишет издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ."Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
СМИ: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов

FT: Украина согласилась купить оружие у США на 100 миллиардов долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности США, пишет издание Financial Times со ссылкой на просмотренный документ.
"Согласно документу, с которым ознакомилась Financial Times, Украина пообещает закупить американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в попытке получить гарантии безопасности США после мирного урегулирования с Россией", - пишет издание.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Встреча Трампа с Зеленским и лидерами ЕС завершилась
00:46
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ: Зеленский более десяти раз поблагодарил Трампа в ходе встречи
00:48
 
