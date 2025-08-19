https://ria.ru/20250819/sk-2036309658.html

Житель Подольска, случайно застреливший женщину, получил срок в колонии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Житель Подольска, вышедший на улицу со "стволом", чтобы разобраться с шумной компанией, и случайно застреливший женщину, а затем сильно избитый, приговорен к 3,5 годам колонии-поселения, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 24 апреля обвиняемый, недовольный шумом выпивавшей во дворе компании, вышел на улицу с самодельным огнестрельным оружием. В ходе конфликта у мужчины попытались отнять оружие, но произошел выстрел. В результате погибла женщина. Фигуранта избили остальные участники компании, он попал в больницу со множественными переломами. "Приговором Подольского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбытием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении. Отмечается, что 58-летний житель Подольска признан виновным в причинении смерти по неосторожности, незаконном хранении оружия и угрозе убийством (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 222, ч.1 ст. 119 УК РФ).

