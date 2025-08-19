https://ria.ru/20250819/shveytsariya-2036381154.html

Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского

ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах, заявили РИА Новости в МИД страны. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву. "Швейцария приветствует усилия по организации встречи Зеленского и Путина, а также тот факт, что несколько стран рекомендуют провести эту встречу в Женеве. Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны для всех сторон. Это включает в себя её роль принимающей стороны или посредника в проведении дискуссий и встреч", - сообщили в МИД. Ранее во вторник глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария даст иммунитет Путину от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

