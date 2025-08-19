Рейтинг@Mail.ru
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/shveytsariya-2036381154.html
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского
Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T19:33:00+03:00
2025-08-19T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
владимир путин
владимир зеленский
мид швейцарии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
в мире, россия, швейцария, владимир путин, владимир зеленский, мид швейцарии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД Швейцарии
Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского

Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского или стать их посредником

Берн
Берн - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 авг - РИА Новости. Швейцария приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах, заявили РИА Новости в МИД страны.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон выступил за проведение встречи Путина и Зеленского в "нейтральной стране", предложив сделать местом переговоров Женеву.
"Швейцария приветствует усилия по организации встречи Зеленского и Путина, а также тот факт, что несколько стран рекомендуют провести эту встречу в Женеве. Швейцария готова предложить свои услуги, если они будут полезны и желательны для всех сторон. Это включает в себя её роль принимающей стороны или посредника в проведении дискуссий и встреч", - сообщили в МИД.
Ранее во вторник глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария даст иммунитет Путину от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Западные страны тогда приветствовали это решение. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.
