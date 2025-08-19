https://ria.ru/20250819/sever-2036261909.html

Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки

Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.

