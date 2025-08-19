Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.08.2025 (обновлено: 12:16 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/sever-2036261909.html
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2025
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:16:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, алексеевка, сумская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки

МО РФ: бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьАлексеевкаСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала