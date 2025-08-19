https://ria.ru/20250819/sever-2036261909.html
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.08.2025
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:16:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_ab7a6538cd1802e1240f79152c460227.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ во вторник."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Ленинское, Кияница и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены семь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
алексеевка
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284518_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e1f2310d0d3db245cc51f87a598970dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, алексеевка, сумская область
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область
Бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки
МО РФ: бойцы "Севера" уничтожили 160 боевиков ВСУ за сутки