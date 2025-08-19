Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО - РИА Новости, 19.08.2025
13:19 19.08.2025 (обновлено: 13:28 19.08.2025)
Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО
общество
республика коми
россия
владимир путин
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьям погибших участников СВО должно уделяться самое большое личное внимание властей, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник принял с докладом в Кремле врио главы республики Коми Ростислава Гольштейна. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей."Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали свою за отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому делу", - сказал глава государства на встрече с главой региона.Гольдштейн подчеркнул, что в Коми "каждая семья участника СВО на контроле".
общество, республика коми, россия, владимир путин
Общество, Республика Коми, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО
18 августа, 14:00
Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО
