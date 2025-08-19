https://ria.ru/20250819/semi-2036275805.html
Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьям погибших участников СВО должно уделяться самое большое личное внимание властей, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник принял с докладом в Кремле врио главы республики Коми Ростислава Гольштейна. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей."Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали свою за отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому делу", - сказал глава государства на встрече с главой региона.Гольдштейн подчеркнул, что в Коми "каждая семья участника СВО на контроле".
