https://ria.ru/20250819/semi-2036275805.html

Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО

Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО - РИА Новости, 19.08.2025

Путин призвал уделять больше внимания семьям участников СВО

Семьям погибших участников СВО должно уделяться самое большое личное внимание властей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T13:19:00+03:00

2025-08-19T13:19:00+03:00

2025-08-19T13:28:00+03:00

общество

республика коми

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036276780_0:49:2953:1710_1920x0_80_0_0_c017d42583fe15b64d86d6bda2c0f67d.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Семьям погибших участников СВО должно уделяться самое большое личное внимание властей, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник принял с докладом в Кремле врио главы республики Коми Ростислава Гольштейна. Отдельное внимание на встрече было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей."Вы сказали про тех людей, которые жизнь отдали свою за отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться. Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому делу", - сказал глава государства на встрече с главой региона.Гольдштейн подчеркнул, что в Коми "каждая семья участника СВО на контроле".

https://ria.ru/20250818/putin-2036053609.html

республика коми

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика коми, россия, владимир путин