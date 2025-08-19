Салах получил приз лучшему футболисту года в Англии

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем приза лучшему игроку года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщается на странице организации в соцсети X.
- В команду года по версии PFA вошли вратарь Матц Зельс ("Ноттингем Форест"), а также полевые игроки Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Милош Керкез ("Борнмут", "Ливерпуль"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Деклан Райс ("Арсенал"), Райан Гравенберх ("Ливерпуль"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Крис Вуд ("Ноттингем Форест").
Приз лучшему молодому игроку года получил вингер бирмингемской "Астон Виллы" Морган Роджерс.
В прошлом сезоне Салах принял участие в 38 матчах чемпионата Англии, в которых забил 29 мячей.
