23:27 19.08.2025 (обновлено: 21:26 09.12.2025)
Салах получил приз лучшему футболисту года в Англии
Салах получил приз лучшему футболисту года в Англии
спорт, мохамед салах, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Мохамед Салах, Ливерпуль, Английская премьер-лига (АПЛ)
Салах получил приз лучшему футболисту года в Англии

Салах получил приз лучшему футболисту года в Англии по версии PFA

© Соцсети футболистаМохамед Салах
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Соцсети футболиста
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем приза лучшему игроку года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщается на странице организации в соцсети X.
Торжественный вечер награждений прошел во вторник. Салах стал первым футболистом в истории, получившим приз игроку года по версии PFA три раза.
Приз лучшему молодому игроку года получил вингер бирмингемской "Астон Виллы" Морган Роджерс.
В прошлом сезоне Салах принял участие в 38 матчах чемпионата Англии, в которых забил 29 мячей.
Антуан Семеньо - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Матч АПЛ прервали из-за колясочника, оскорбившего темнокожего игрока
16 августа, 00:26
 
