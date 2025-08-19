https://ria.ru/20250819/rubio-2036205987.html

СМИ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины

СМИ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 19.08.2025

СМИ: Рубио возглавит группу для разработки гарантий безопасности Украины

Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит группу советников и чиновников НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники. "Трамп и европейские лидеры договорились, что госсекретарь Марко Рубио возглавит целевую группу советников по национальной безопасности и представителей НАТО для разработки гарантий безопасности для Украины", - пишет издание. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности Украине будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Источники добавили, что существует ряд способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам на Украине, которые не ограничиваются вводом американских войск в зону конфликта. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

