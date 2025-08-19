Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/rubio-2036199727.html
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной - РИА Новости, 19.08.2025
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной
Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме стала важным моментом и беспрецедентным событием, заявил... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:18:00+03:00
2025-08-19T03:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме стала важным моментом и беспрецедентным событием, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Я считаю, все это было важным моментом, беспрецедентным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме.
https://ria.ru/20250318/tramp-2005846406.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Марко Рубио
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной

Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентным событием

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме стала важным моментом и беспрецедентным событием, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Я считаю, все это было важным моментом, беспрецедентным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Рубио подвел итоги переговоров Путина и Трампа
18 марта, 23:33
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала