Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной
2025-08-19T03:18:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме стала важным моментом и беспрецедентным событием, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Я считаю, все это было важным моментом, беспрецедентным", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме.
