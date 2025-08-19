Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках - РИА Новости, 19.08.2025
13:06 19.08.2025
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках
Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на... РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. "ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: … провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в документе.
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: … провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в документе.
