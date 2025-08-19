https://ria.ru/20250819/rost-2036272973.html
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках - РИА Новости, 19.08.2025
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках
Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:06:00+03:00
2025-08-19T13:06:00+03:00
2025-08-19T13:06:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_3dd140d0d9015e8abbcbd17d3776d435.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе (ФАС РФ) и Минэнерго РФ поручено провести работу с регионами, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. "ФАС России (М.А.Шаскольскому) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) совместно с высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации: … провести работу с регионами, в которых отмечается рост цен на автозаправочных станциях, обратив особое внимание на регионы, входящие в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250818/benzin-2036059495.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150519/07/1505190738_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_d6c7f355c0fa91dc8e3adcd92c5a35a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак поручил провести работу с регионами, где выросли цены на заправках
ФАС и Минэнерго проведут работу с регионами, где отмечен рост цен на АЗС