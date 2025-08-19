https://ria.ru/20250819/rossiya-2036385849.html

Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС

2025-08-19T20:20:00+03:00

2025-08-19T20:20:00+03:00

2025-08-19T21:27:00+03:00

в мире

бразилия

россия

сергей лавров

брикс

оон

новый банк развития

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии в ходе телефонного разговора затронули ряд вопросов взаимодействия стран в рамках БРИКС, а также в рамках ООН и других международных организаций, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов взаимодействия в рамках БРИКС. Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля). Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении.Кроме того, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса, отметили в МИД.Также стороны обсудили отдельные темы российско-бразильской повестки дня и график намечаемых контактов до конца 2025 года, уточняется в сообщении.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

