Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 19.08.2025 (обновлено: 21:27 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/rossiya-2036385849.html
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии в ходе телефонного разговора затронули ряд вопросов взаимодействия стран в рамках БРИКС, а... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:20:00+03:00
2025-08-19T21:27:00+03:00
в мире
бразилия
россия
сергей лавров
брикс
оон
новый банк развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d90f84f086910d8846efa333bff5ba3d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии в ходе телефонного разговора затронули ряд вопросов взаимодействия стран в рамках БРИКС, а также в рамках ООН и других международных организаций, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. "В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов взаимодействия в рамках БРИКС. Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля). Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении.Кроме того, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса, отметили в МИД.Также стороны обсудили отдельные темы российско-бразильской повестки дня и график намечаемых контактов до конца 2025 года, уточняется в сообщении.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
https://ria.ru/20250815/briks-2035522163.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028370014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2c21f16cd8f0d1bcceeac15116833b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, сергей лавров, брикс, оон, новый банк развития
В мире, Бразилия, Россия, Сергей Лавров, БРИКС, ООН, Новый банк развития
Лавров обсудил с бразильским коллегой взаимодействие в рамках БРИКС

Лавров и Виейра обсудили взаимодействие России и Бразилии в БРИКС

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии в ходе телефонного разговора затронули ряд вопросов взаимодействия стран в рамках БРИКС, а также в рамках ООН и других международных организаций, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы стороны затронули ряд вопросов взаимодействия в рамках БРИКС. Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля). Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
Кроме того, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса, отметили в МИД.
Также стороны обсудили отдельные темы российско-бразильской повестки дня и график намечаемых контактов до конца 2025 года, уточняется в сообщении.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Президент Индонезии рассказал о значении вступления в БРИКС
15 августа, 14:29
 
В миреБразилияРоссияСергей ЛавровБРИКСООННовый банк развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала