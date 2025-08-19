https://ria.ru/20250819/rossiya-2036298734.html
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов
2025-08-19T14:49:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засуху, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем. "Воды хватит на сегодня для бытовых нужд. При этом, с точки зрения погодных условий, вода ушла с ряда каптажей – это касается прежде всего сельской местности, в первую очередь, Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, поселения округа Алушты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, если в обычное время на подвозе воды было 32 населенных пункта, то сейчас эта цифра выросла до 77. "Причина, в том числе, что вода из Северо-Крымского канала ушла", - добавил Аксенов. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в канал в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
