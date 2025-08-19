Рейтинг@Mail.ru
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.08.2025
14:49 19.08.2025
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов - РИА Новости, 19.08.2025
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов
Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засуху, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:49:00+03:00
2025-08-19T14:49:00+03:00
республика крым
украина
днепр (река)
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
вооруженные силы украины
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засуху, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем. "Воды хватит на сегодня для бытовых нужд. При этом, с точки зрения погодных условий, вода ушла с ряда каптажей – это касается прежде всего сельской местности, в первую очередь, Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, поселения округа Алушты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, если в обычное время на подвозе воды было 32 населенных пункта, то сейчас эта цифра выросла до 77. "Причина, в том числе, что вода из Северо-Крымского канала ушла", - добавил Аксенов. В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в канал в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
республика крым
украина
днепр (река)
республика крым, украина, днепр (река), сергей аксенов (политик), владимир константинов, вооруженные силы украины, происшествия
Республика Крым, Украина, Днепр (река), Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Крыму хватит воды для бытовых нужд, заявил Аксенов

Аксенов: Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засуху

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Крыму хватит воды для бытовых нужд, несмотря на засуху, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Крым вступил в засушливый период, но ситуация с водоснабжением полуострова находится под контролем.
"Воды хватит на сегодня для бытовых нужд. При этом, с точки зрения погодных условий, вода ушла с ряда каптажей – это касается прежде всего сельской местности, в первую очередь, Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, поселения округа Алушты", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, если в обычное время на подвозе воды было 32 населенных пункта, то сейчас эта цифра выросла до 77.
"Причина, в том числе, что вода из Северо-Крымского канала ушла", - добавил Аксенов.
В Крыму всего 15 водохранилищ, восемь из них - наливные (семь из них расположены на востоке полуострова), в 2022 году они были наполнены водой Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода вновь перестала поступать в канал в июне 2023 года из-за разрушения ВСУ Каховской гидроэлектростанции.
