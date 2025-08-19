https://ria.ru/20250819/rossija-2036273465.html

Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, заявил Лавров

2025-08-19T13:09:00+03:00

в мире

россия

украина

сергей лавров

оон

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы любые форматы - "1+1", "1+2", многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе и в рамках ООН, что все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то написал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку.", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "А ради того ,чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки для того чтобы готовить саммиты - вот такой подход мы всегда будем поддерживать", - добавил министр.

россия

украина

