https://ria.ru/20250819/rossija-2036273465.html
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, заявил Лавров
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, заявил Лавров
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:09:00+03:00
2025-08-19T13:09:00+03:00
2025-08-19T13:09:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, ни от двусторонних, ни от трехсторонних, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы не отказываемся ни от каких форм работы - ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы любые форматы - "1+1", "1+2", многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе и в рамках ООН, что все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то написал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку.", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". "А ради того ,чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступеньки для того чтобы готовить саммиты - вот такой подход мы всегда будем поддерживать", - добавил министр.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_230:0:1202:729_1920x0_80_0_0_93fa607df905454319e23795de069403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Россия не отказывается ни от каких форм работы по Украине, заявил Лавров
Лавров: РФ согласна на двусторонние и трехсторонние формы работы по Украине