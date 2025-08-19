Рейтинг@Mail.ru
В Роскомнадзоре рассказали, что делать, если позвонили мошенники - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/roskomnadzor-2036203810.html
В Роскомнадзоре рассказали, что делать, если позвонили мошенники
В Роскомнадзоре рассказали, что делать, если позвонили мошенники - РИА Новости, 19.08.2025
В Роскомнадзоре рассказали, что делать, если позвонили мошенники
Если россиянам звонят мошенники, нужно прервать разговор, не следовать их инструкциям и не предоставлять личную информацию, чтобы не попасться на уловку... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T04:25:00+03:00
2025-08-19T04:25:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84fe192e337babdf3c452d064b0a907f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если россиянам звонят мошенники, нужно прервать разговор, не следовать их инструкциям и не предоставлять личную информацию, чтобы не попасться на уловку аферистов, такими советами по безопасности поделились с РИА Новости в Роскомнадзоре. "Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию. В случае сомнений уточните информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198-65-01", - сообщили в ведомстве. Ведомство уже сообщало РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах. Позже в ведомстве заверили, что его сотрудники, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные. В свою очередь ранее Роскомнадзор сообщил агентству, что в России частично ограничиваются звонки в Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам и защиты граждан. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. При этом, министерство уточняло, что доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.
https://ria.ru/20250815/obman-2035427997.html
https://ria.ru/20250817/moshenniki-2035849323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056227_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b425c18d2079870bc2d621f95c9d4b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, whatsapp inc.
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, WhatsApp Inc.
В Роскомнадзоре рассказали, что делать, если позвонили мошенники

Роскомнадзор: если позвонили мошенники, нужно прервать разговор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если россиянам звонят мошенники, нужно прервать разговор, не следовать их инструкциям и не предоставлять личную информацию, чтобы не попасться на уловку аферистов, такими советами по безопасности поделились с РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию. В случае сомнений уточните информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198-65-01", - сообщили в ведомстве.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян
15 августа, 05:28
Ведомство уже сообщало РИА Новости, что мошенники в 2025 году начали применять многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах. Позже в ведомстве заверили, что его сотрудники, как и других госорганов, не звонят россиянам в соцсетях или мессенджерах и не требуют коды и персональные данные.
В свою очередь ранее Роскомнадзор сообщил агентству, что в России частично ограничиваются звонки в Telegram и WhatsApp для противодействия преступникам и защиты граждан. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. При этом, министерство уточняло, что доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону
17 августа, 02:51
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала