Рогов сообщил о взрывах в пригороде Запорожья
2025-08-19T23:30:00+03:00
2025-08-19T23:30:00+03:00
2025-08-19T23:30:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в пригороде подконтрольного украинским войскам города Запорожье, удары нанесены по военном объектам противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В пригороде Запорожья прозвучала серия взрывов. Удары нанесены по военным объектам и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий", - сказал Рогов. По его словам, удары наносились авиационными бомбами. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
