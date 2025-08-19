https://ria.ru/20250819/rogov-2036399830.html

Рогов сообщил об ударе ВСУ по больничному городку в Запорожской области

Рогов сообщил об ударе ВСУ по больничному городку в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по больничному городку в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг нанес подлый удар из артиллерии по больничному городку в Каменке-Днепровской. Полностью разрушено здание аптеки, в поликлинике выбиты стекла", - сказал Рогов. По его словам, информации о пострадавших не поступало. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

