11 регионов России представляют свои коллекции одежды международным байерам

11 регионов России представляют свои коллекции одежды международным байерам

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 60 производителей одежды из 11 регионов России показали свои коллекции байерам из шести стран на Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль креативных индустрий, который стал также платформой для развития межрегиональной кооперации и укрепления экспортного потенциала России. В рамках одного из ключевых направлений фестиваля - моды - креативный кластер "Домна" принял торгово-закупочную сессию. На ней более 60 российских брендов одежды, представляющих 11 регионов страны, получили возможность напрямую продемонстрировать свои коллекции байерам из шести стран: Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, Беларуси и Китая", - говорится в сообщении.Организация участия иностранных партнеров стала возможной благодаря активной поддержке Центра поддержки экспорта Свердловской области и Российского экспортного центра.Мероприятие проводится под эгидой проекта РЭЦ по межрегиональному сотрудничеству центров поддержки экспорта. Оно нацелено на укрепление торгово-экономических связей как между регионами внутри страны, так и с ключевыми международными партнерами. В торгово-закупочной сессии участвуют 35 брендов из Свердловской области и 32 марки из других субъектов Российской Федерации. Среди регионов-участников, помимо Свердловской области, представлены Башкирия, Вологодская, Калининградская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская области, Удмуртия, Республика Саха (Якутия) и Пермский край.В течение фестивальной недели, с 18 по 24 августа, "Домна" превратится в динамичный центр притяжения для профессионалов и ценителей моды. Программа включает в себя не только деловые переговоры и осмотр коллекций у рейлов, но и показы мод, а также турниры стилистов. Фестиваль охватывает и другие креативные направления: так, 19 августа в рамках кинопрограммы ожидается участие ведущих экспертов из Турции, что способствует международному обмену опытом и культурному взаимодействию, выходящему за рамки лишь торговых отношений.Международный фестиваль креативных индустрий организован правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, который выступает опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе.В Российском экспортном центре подчеркнули, что подобные мероприятия позволяют достигать значительных бизнес-результатов при минимальных затратах для бизнеса. Это способствует формированию устойчивой экосистемы для развития межрегиональных связей и существенно повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке, создавая благоприятные условия для экспортеров.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

