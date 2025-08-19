https://ria.ru/20250819/razgovory-2036236350.html

В детских садах с сентября начнут проводить "Разговоры о важном"

С сентября в российских детских садах начнут проводить "Разговоры о важном"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С сентября в российских детских садах начнут проводить "Разговоры о важном", сообщается на сайте Минпросвещения."В сентябре — ноябре планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций", — заявили в ведомстве.Воспитатели примут участие в методических семинарах, а затем изучат материалы, подготовленные Институтом изучения детства, семьи и воспитания.Сначала проект запустят в 22 регионах, которые активно используют инновационные подходы в дошкольном воспитании. В их числе Москва, ДНР и ЛНР. Всего инициатива затронет 100 учреждений. Она рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые проводят в школах по понедельникам начиная с 2022 года. Они направлены на развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.В прошлом году воспитатель вологодского детсада № 84 Надежда Воронцова предложила проводить такие занятия для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях. С такой инициативой она выступила на встрече с Владимиром Путиным. Он поддержал ее, но призвал действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.

