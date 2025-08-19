Рейтинг@Mail.ru
В детских садах с сентября начнут проводить "Разговоры о важном" - РИА Новости, 19.08.2025
10:14 19.08.2025 (обновлено: 11:03 19.08.2025)
В детских садах с сентября начнут проводить "Разговоры о важном"
россия
москва
донецкая народная республика
владимир путин
общество
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С сентября в российских детских садах начнут проводить "Разговоры о важном", сообщается на сайте Минпросвещения."В сентябре — ноябре планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций", — заявили в ведомстве.Воспитатели примут участие в методических семинарах, а затем изучат материалы, подготовленные Институтом изучения детства, семьи и воспитания.Сначала проект запустят в 22 регионах, которые активно используют инновационные подходы в дошкольном воспитании. В их числе Москва, ДНР и ЛНР. Всего инициатива затронет 100 учреждений. Она рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые проводят в школах по понедельникам начиная с 2022 года. Они направлены на развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.В прошлом году воспитатель вологодского детсада № 84 Надежда Воронцова предложила проводить такие занятия для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях. С такой инициативой она выступила на встрече с Владимиром Путиным. Он поддержал ее, но призвал действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.
россия
москва
донецкая народная республика
россия, москва, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. С сентября в российских детских садах начнут проводить "Разговоры о важном", сообщается на сайте Минпросвещения.
"В сентябре — ноябре планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций", — заявили в ведомстве.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Разговоры о важном" воспитали в детях чувство гордости, заявил Кириенко
1 июня, 16:56
Воспитатели примут участие в методических семинарах, а затем изучат материалы, подготовленные Институтом изучения детства, семьи и воспитания.
Сначала проект запустят в 22 регионах, которые активно используют инновационные подходы в дошкольном воспитании. В их числе Москва, ДНР и ЛНР. Всего инициатива затронет 100 учреждений. Она рассчитана на детей в возрасте от трех до семи лет.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые проводят в школах по понедельникам начиная с 2022 года. Они направлены на развитие патриотизма и нравственности, гражданское воспитание и историческое просвещение.
В прошлом году воспитатель вологодского детсада № 84 Надежда Воронцова предложила проводить такие занятия для детей с пяти лет в дошкольных учреждениях. С такой инициативой она выступила на встрече с Владимиром Путиным. Он поддержал ее, но призвал действовать в рамках разумного, консультироваться со специалистами и детскими психологами.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Урок "Разговоры о важном" становится более востребованным, заявил Путин
10 июня, 17:37
 
