Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
14:15 19.08.2025
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
владимир путин
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании не ради того, "чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей"."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании не ради того, "чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей".
"А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время переговоров в узком составе на Аляске
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа на Аляске
Вчера, 11:58
 
Владимир ПутинДональд ТрампУкраинаРоссияСШАСергей Лавров
 
 
