https://ria.ru/20250819/razgovor-2036289805.html
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.08.2025
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:15:00+03:00
2025-08-19T14:15:00+03:00
2025-08-19T14:15:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
украина
россия
сша
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании не ради того, "чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей"."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036260062.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, украина, россия, сша, сергей лавров
Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Сергей Лавров
Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Лавров: Путин и Трамп подтвердили, что кризис на Украине не должен повториться