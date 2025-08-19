https://ria.ru/20250819/razgovor-2036289805.html

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.08.2025

Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в ночь на вторник, подтвердили понимание того, что кризис вокруг Украины должен быть урегулирован так, чтобы он больше никогда не повторился и чтобы законные интересы всех расположенных в этом регионе государств были учтены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в урегулировании не ради того, "чтобы снова готовить Украину к войне, как это было после минских договоренностей"."А именно для того, чтобы этот кризис никогда больше не повторился и чтобы были обеспечены законные права и всех государств, которые расположены в этой части мира, и всех народов, которые населяют эти государства. Кстати, такое понимание подтвердилось и в ходе вчерашнего ночного телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Россия 24".

