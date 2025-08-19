https://ria.ru/20250819/pvo-2036382511.html
Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО России уничтожили во вторник еще два украинских беспилотника - над Белгородской областью и Черным морем, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T19:42:00+03:00
2025-08-19T19:42:00+03:00
2025-08-19T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили во вторник еще два украинских беспилотника - над Белгородской областью и Черным морем, сообщило во вторник Минобороны РФ. "В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью и Черным морем