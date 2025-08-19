https://ria.ru/20250819/pvo-2036382511.html

Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью и Черным морем сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО России уничтожили во вторник еще два украинских беспилотника - над Белгородской областью и Черным морем, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили во вторник еще два украинских беспилотника - над Белгородской областью и Черным морем, сообщило во вторник Минобороны РФ. "В течение дня 19 августа с 11.00 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства.

