ПВО сбила за ночь 23 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:29:00+03:00

2025-08-19T07:29:00+03:00

2025-08-19T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

волгоградская область

ростовская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгограде обломки БПЛА упали на один из корпусов больницы и территорию НПЗ. Возгорания ликвидируют. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

