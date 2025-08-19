ПВО сбила за ночь 23 украинских беспилотника

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 19.08.2025 (обновлено: 08:05 19.08.2025)
специальная военная операция на украине
волгоградская область
ростовская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгограде обломки БПЛА упали на один из корпусов больницы и территорию НПЗ. Возгорания ликвидируют. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине, Волгоградская область, Ростовская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность

Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и пункт управления БПЛА ВСУ
17 августа, 13:05
Российские бойцы сбили:
  • 13 дронов — над Волгоградской областью;
  • по пять — над Ростовской областью и Крымом.
В Волгограде обломки БПЛА упали на один из корпусов больницы и территорию НПЗ. Возгорания ликвидируют. Пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на Украине
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Крым
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
Безопасность
 
 
