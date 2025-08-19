https://ria.ru/20250819/pvo-2036213882.html
ПВО сбила за ночь 23 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 19.08.2025
ПВО сбила за ночь 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.08.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские бойцы сбили:В Волгограде обломки БПЛА упали на один из корпусов больницы и территорию НПЗ. Возгорания ликвидируют. Пострадавших нет.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
