Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу ОПЕК+ - РИА Новости, 19.08.2025

Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия на различных уровнях.

