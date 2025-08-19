Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским
02:35 19.08.2025
СМИ: Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
смоленская аэс
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник. Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме. "Путин сообщил Трампу, с которым он встречался в пятницу на Аляске, о своей готовности встретиться с Зеленским во время телефонного разговора в перерыве между переговорами Белого дома в Вашингтоне с европейскими лидерами", - говорится в публикации. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что готов встретиться с Владимиром Зеленским, утверждает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее Трамп заявил, что позвонил Путину после завершения переговоров с европейскими лидерами в Белом доме.
"Путин сообщил Трампу, с которым он встречался в пятницу на Аляске, о своей готовности встретиться с Зеленским во время телефонного разговора в перерыве между переговорами Белого дома в Вашингтоне с европейскими лидерами", - говорится в публикации.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
