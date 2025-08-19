https://ria.ru/20250819/pushilin-2036259905.html

Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ

2025-08-19T11:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

славянск

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Линия фронта двигается исходя из возможностей, из множества факторов. И здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали", - сказал Пушилин во время прямой линии. Ранее глава республики сообщал, что проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец". "После освобождения Славянска, после того, как будет возможность отодвинуть противника еще на достаточное расстояние, чтобы можно было начать полноценную работу, мы к ним приступим. К этим работам у нас все готово, у нас закуплены насосы", - подчеркнул глава ДНР.

