Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/pushilin-2036259905.html
Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ
Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ - РИА Новости, 19.08.2025
Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ
ВСУ серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:58:00+03:00
2025-08-19T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
славянск
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_822d253a912ae39a868a685c910090dd.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Линия фронта двигается исходя из возможностей, из множества факторов. И здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали", - сказал Пушилин во время прямой линии. Ранее глава республики сообщал, что проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец". "После освобождения Славянска, после того, как будет возможность отодвинуть противника еще на достаточное расстояние, чтобы можно было начать полноценную работу, мы к ним приступим. К этим работам у нас все готово, у нас закуплены насосы", - подчеркнул глава ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
славянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774582753_145:0:2157:1509_1920x0_80_0_0_6a5a04325b1faf3736ab52ebde7486ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, славянск, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Славянск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин заявил об укреплении краматорско-славянской агломерации ВСУ

Пушилин: ВСУ серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. ВСУ серьезно укрепили краматорско-славянскую агломерацию, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Линия фронта двигается исходя из возможностей, из множества факторов. И здесь мы видим, что до Славянска вроде бы недалеко, но краматорско-славянская агломерация очень серьезно укреплена. И здесь нужно быть реалистами, если бы была возможность за день, за неделю освободить, то, естественно, наши бойцы бы это сделали", - сказал Пушилин во время прямой линии.
Ранее глава республики сообщал, что проблемы с водой в ДНР получится устранить после освобождения Славянска и запуска искусственного канала "Северский Донец".
"После освобождения Славянска, после того, как будет возможность отодвинуть противника еще на достаточное расстояние, чтобы можно было начать полноценную работу, мы к ним приступим. К этим работам у нас все готово, у нас закуплены насосы", - подчеркнул глава ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлавянскДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала