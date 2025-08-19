https://ria.ru/20250819/pulya-2036268377.html
Подмосковные врачи достали из сердца подростка пулю
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля успешно извлекли пулю из сердца 16-летнего подростка, поступившего с проникающим ранением грудной клетки от пневматического ружья, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно поступил 16-летний подросток с проникающим ранением грудной клетки от пневматического ружья. Травму он получил во время неосторожной игры с друзьями. В ходе обследования врачи выявили крайне опасное расположение инородного тела в непосредственной близости от сердца: в полости перикарда - наружной оболочки сердца. Состояние пациента требовало немедленного хирургического вмешательства", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказал заведующий отделением детской хирургии №2 Никита Степаненко, инородное тело сместилось в опаснейшую зону - между легочными венами у задней поверхности предсердия. По его словам, врачи выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарде. В ходе вмешательства удалось извлечь инородное тело без единого разреза. "Мы выполнили малоинвазивную операцию со вскрытием перикарда, работая буквально в миллиметрах от жизненно важных структур. Особую сложность представляла необходимость манипулировать инструментами в условиях ограниченного обзора и постоянного движения сердца. В ходе вмешательства нам удалось извлечь инородное тело без единого разреза", - сказал Степаненко, чьи слова приводит пресс-служба. По данным минздрава региона, операция прошла успешно, состояние подростка стабилизировалось, его уже выписали.
