"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Билайн" и банк "Уралсиб" объявили о запуске партнерского проекта, направленного на упрощение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России, сообщает пресс-служба оператора.В рамках инициативы в партнерских точках продаж "Билайна", где представлены SIM-карты оператора, начнут работать сотрудники банка. Они будут оснащены персональными компьютерами для проведения регистрации биометрических данных иностранных граждан — обязательной процедуры для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством.Проект позволяет нерезидентам пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать отдельные офисы и сокращая время оформления.Первая тестовая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта — потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж оператора в локациях с высоким миграционным потоком."Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан. Проект объединяет технологические возможности "Билайна" и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения", - отметил директор по управлению партнерским каналом оператора Роман Прыганов.По словам директора департамента розничных продаж в сети банка "Уралсиб" Юрия Полякова, это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов."Благодаря партнерству с "Билайном" мы получаем доступ к широкой сети точек в местах с высоким потоком иностранных граждан", - подчеркнул он.
