https://ria.ru/20250819/proekt-2036050667.html

"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев

"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев - РИА Новости, 19.08.2025

"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев

"Билайн" и банк "Уралсиб" объявили о запуске партнерского проекта, направленного на упрощение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:00:00+03:00

2025-08-19T10:00:00+03:00

2025-08-19T10:00:00+03:00

вымпелком

билайн

мобильная связь

технологии

россия

уралсиб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f0a7fbbeec9c42b820b4b404bf88.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Билайн" и банк "Уралсиб" объявили о запуске партнерского проекта, направленного на упрощение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России, сообщает пресс-служба оператора.В рамках инициативы в партнерских точках продаж "Билайна", где представлены SIM-карты оператора, начнут работать сотрудники банка. Они будут оснащены персональными компьютерами для проведения регистрации биометрических данных иностранных граждан — обязательной процедуры для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством.Проект позволяет нерезидентам пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать отдельные офисы и сокращая время оформления.Первая тестовая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта — потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж оператора в локациях с высоким миграционным потоком."Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан. Проект объединяет технологические возможности "Билайна" и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения", - отметил директор по управлению партнерским каналом оператора Роман Прыганов.По словам директора департамента розничных продаж в сети банка "Уралсиб" Юрия Полякова, это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов."Благодаря партнерству с "Билайном" мы получаем доступ к широкой сети точек в местах с высоким потоком иностранных граждан", - подчеркнул он.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вымпелком, билайн, мобильная связь, технологии, россия, уралсиб (банк)