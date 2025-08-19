Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев
10:00 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/proekt-2036050667.html
"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев
"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев
вымпелком
билайн
мобильная связь
технологии
россия
уралсиб (банк)
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Билайн" и банк "Уралсиб" объявили о запуске партнерского проекта, направленного на упрощение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России, сообщает пресс-служба оператора.В рамках инициативы в партнерских точках продаж "Билайна", где представлены SIM-карты оператора, начнут работать сотрудники банка. Они будут оснащены персональными компьютерами для проведения регистрации биометрических данных иностранных граждан — обязательной процедуры для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством.Проект позволяет нерезидентам пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать отдельные офисы и сокращая время оформления.Первая тестовая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта — потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж оператора в локациях с высоким миграционным потоком."Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан. Проект объединяет технологические возможности "Билайна" и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения", - отметил директор по управлению партнерским каналом оператора Роман Прыганов.По словам директора департамента розничных продаж в сети банка "Уралсиб" Юрия Полякова, это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов."Благодаря партнерству с "Билайном" мы получаем доступ к широкой сети точек в местах с высоким потоком иностранных граждан", - подчеркнул он.
вымпелком, билайн, мобильная связь, технологии, россия, уралсиб (банк)
ВымпелКом, Билайн, мобильная связь, Технологии, Россия, Уралсиб (банк)

"Билайн" и "Уралсиб" запустили проект для обслуживания иностранцев

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Билайн" и банк "Уралсиб" объявили о запуске партнерского проекта, направленного на упрощение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России, сообщает пресс-служба оператора.
В рамках инициативы в партнерских точках продаж "Билайна", где представлены SIM-карты оператора, начнут работать сотрудники банка. Они будут оснащены персональными компьютерами для проведения регистрации биометрических данных иностранных граждан — обязательной процедуры для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством.
Проект позволяет нерезидентам пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать отдельные офисы и сокращая время оформления.
Первая тестовая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта — потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж оператора в локациях с высоким миграционным потоком.
"Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан. Проект объединяет технологические возможности "Билайна" и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения", - отметил директор по управлению партнерским каналом оператора Роман Прыганов.
По словам директора департамента розничных продаж в сети банка "Уралсиб" Юрия Полякова, это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов.
"Благодаря партнерству с "Билайном" мы получаем доступ к широкой сети точек в местах с высоким потоком иностранных граждан", - подчеркнул он.
 
ВымпелКомБилайнмобильная связьТехнологииРоссияУралсиб (банк)
 
 
