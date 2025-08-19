Рейтинг@Mail.ru
В Приморье на время ВЭФ введут ограничения на полеты - РИА Новости, 19.08.2025
04:54 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/primore-2036204585.html
В Приморье на время ВЭФ введут ограничения на полеты
Ограничения на полёты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке вводят на время ВЭФ, исключением станут суда, участвующие в организации форума, сообщает РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T04:54:00+03:00
2025-08-19T04:54:00+03:00
владивосток
приморский край
россия
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033673512_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_7f02bb01d929b1588ee77cf4346e1853.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Ограничения на полёты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке вводят на время ВЭФ, исключением станут суда, участвующие в организации форума, сообщает правительство Приморского края. "Ограничение на использование воздушного пространства вводится в Приморье на время проведения Восточного экономического форума, c 3 по 6 сентября. Исключения составят суда, задействованные в организации форума. А регулярные рейсы будут выполняться по расписанию", - говорится в сообщении. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщает, что с 00.00 часов 3 сентября по 24.00 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 километров с центром во Владивостоке. Как сообщили в ведомстве, исключением в запрете станут воздушные суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы также будут выполняться по расписанию. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
владивосток
приморский край
россия
владивосток, приморский край, россия, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Владивосток, Приморский край, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
В Приморье на время ВЭФ введут ограничения на полеты радиусом 250 километров

Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - РИА Новости. Ограничения на полёты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке вводят на время ВЭФ, исключением станут суда, участвующие в организации форума, сообщает правительство Приморского края.
"Ограничение на использование воздушного пространства вводится в Приморье на время проведения Восточного экономического форума, c 3 по 6 сентября. Исключения составят суда, задействованные в организации форума. А регулярные рейсы будут выполняться по расписанию", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщает, что с 00.00 часов 3 сентября по 24.00 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 километров с центром во Владивостоке.
Как сообщили в ведомстве, исключением в запрете станут воздушные суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы также будут выполняться по расписанию.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов в рамках обеспечения ВЭФ
ВладивостокПриморский крайРоссияДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
