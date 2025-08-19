Рейтинг@Mail.ru
19.08.2025
04:27 19.08.2025
Индийская бизнес-миссия начала работу в Приморье
Индийская бизнес-миссия начала работу в Приморье - РИА Новости, 19.08.2025
Индийская бизнес-миссия начала работу в Приморье
Представители индийских предприятий прибыли в Приморье в рамках бизнес-миссии, чтобы обсудить возможное сотрудничество в сферах IT, производства, логистики и...
2025-08-19T04:27:00+03:00
2025-08-19T04:27:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Представители индийских предприятий прибыли в Приморье в рамках бизнес-миссии, чтобы обсудить возможное сотрудничество в сферах IT, производства, логистики и других отраслях, сообщает региональное правительство. "Бизнес-миссия Республики Индии в Приморском крае пройдет с 19 по 22 августа. Ее основная цель – обсуждение перспектив взаимодействия в ключевых отраслях экономического сотрудничества стран, включая IT, производство, логистику, агробизнес и инновационные технологии", - говорится в сообщении. Глава Приморья Олег Кожемяко принял участие в церемонии открытия бизнес-миссии в Туристско-информационном центре во Владивостоке. Он отметил, что отношения с Индией, которая является важным торговым партнером России, расширяются. "Товарооборот между Россией и Республикой Индия уже достигает 70 миллиардов долларов. Задача лидеров наших стран – довести его до 100 миллиардов. Уверен, большой потенциал Индии и Приморья послужит для этого хорошим фундаментом", - приводятся в сообщении слова губернатора. Кожемяко отметил, что индийские компании успешно работали на возведении судостроительного завода "Звезда", также в Приморье действуют фармакологические предприятия и алмазогранильное производство. Губернатор добавил, что индийские проекты всегда получат поддержку властей. Генконсул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав на церемонии открытия рассказал, что бизнес-миссия свидетельствует о росте интереса предприятий из этой страны и укреплении экономических связей. Среди участников этого мероприятия – в том числе представители отрасли машиностроения и морского экспорта, добавил он.
Индийская бизнес-миссия начала работу в Приморье

Представители индийских предприятий прибыли в Приморье в рамках бизнес-миссии

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг – РИА Новости. Представители индийских предприятий прибыли в Приморье в рамках бизнес-миссии, чтобы обсудить возможное сотрудничество в сферах IT, производства, логистики и других отраслях, сообщает региональное правительство.
"Бизнес-миссия Республики Индии в Приморском крае пройдет с 19 по 22 августа. Ее основная цель – обсуждение перспектив взаимодействия в ключевых отраслях экономического сотрудничества стран, включая IT, производство, логистику, агробизнес и инновационные технологии", - говорится в сообщении.
Глава Приморья Олег Кожемяко принял участие в церемонии открытия бизнес-миссии в Туристско-информационном центре во Владивостоке. Он отметил, что отношения с Индией, которая является важным торговым партнером России, расширяются.
"Товарооборот между Россией и Республикой Индия уже достигает 70 миллиардов долларов. Задача лидеров наших стран – довести его до 100 миллиардов. Уверен, большой потенциал Индии и Приморья послужит для этого хорошим фундаментом", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Кожемяко отметил, что индийские компании успешно работали на возведении судостроительного завода "Звезда", также в Приморье действуют фармакологические предприятия и алмазогранильное производство. Губернатор добавил, что индийские проекты всегда получат поддержку властей.
Генконсул Индии во Владивостоке Сиддартх Гаурав на церемонии открытия рассказал, что бизнес-миссия свидетельствует о росте интереса предприятий из этой страны и укреплении экономических связей. Среди участников этого мероприятия – в том числе представители отрасли машиностроения и морского экспорта, добавил он.
