Новый президент Польши пересел на BMW
Президент Польши Навроцкий пересел на эксклюзивный BMW
© СоцсетиКортеж, на котором передвигается новый президент Польши Кароль Навроцкий
© Соцсети
Кортеж, на котором передвигается новый президент Польши Кароль Навроцкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 авг - РИА Новости. Новый президент Польши Кароль Навроцкий не захотел пользоваться Mercedes своего предшественника и пересел на эксклюзивный BMW, сообщает издание auto-swiat.
Предыдущий президент Польши Анджей Дуда ездил на автомобиле Mercedes серии W140.
BMW оснастит новые модели китайским ИИ, пишет Bild
2 апреля, 19:59
"Кароль Навроцкий, как и его предшественники, путешествует в бронированном лимузине. В настоящее время его автомобиль - BMW 7 серии Protection, стоимость которого оценивается примерно в 2 миллиона злотых (более 500 тысяч долларов)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие автомобили производятся только по индивидуальному заказу. Так, BMW Навроцкого может выдержать обстрел из пулемета, взрывы, химические атаки. Лимузин оснащен пуленепробиваемыми стеклами и системой фильтрации воздуха. Под капотом черного BMW 7 серии находится двигатель V8 мощностью 530 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 километров в час за 6,6 секунды.
Навроцкий официально вступил в должность президента Польши 6 августа, сменив на этом посту Анджея Дуды. Как и предшественник он является выдвиженцем партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского".