Фицо назвал условие для завершения конфликта на Украине
Фицо назвал условие для завершения конфликта на Украине
Одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Первым основным условием завершения конфликта является понимание, что Украина не может стать членом Североатлантического альянса. После войны каждый генерал, но позволю себе напомнить, что с первых заявлений о войне на Украине я четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался за это мнение критике", - сказал Фицо в ходе видеообращения по итогам онлайн-саммита лидеров Евросоюза, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* во вторник. Он также отметил, что "без дискуссии о территориальных изменениях на Украине вперед не продвинуться". Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
