Фицо назвал условие для завершения конфликта на Украине

Одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 19.08.2025

БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Одним из основных условий завершения конфликта является понимание того, что Украина не может стать членом НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Первым основным условием завершения конфликта является понимание, что Украина не может стать членом Североатлантического альянса. После войны каждый генерал, но позволю себе напомнить, что с первых заявлений о войне на Украине я четко отвергал членство Украины в НАТО, хотя и подвергался за это мнение критике", - сказал Фицо в ходе видеообращения по итогам онлайн-саммита лидеров Евросоюза, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook* во вторник. Он также отметил, что "без дискуссии о территориальных изменениях на Украине вперед не продвинуться". Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Киев не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

