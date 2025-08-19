Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:57 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/premer-2036221072.html
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта - РИА Новости, 19.08.2025
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в результате украинского конфликта. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:57:00+03:00
2025-08-19T08:57:00+03:00
в мире
россия
украина
венгрия
владимир зеленский
сигэру исиба
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg
ТОКИО, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в результате украинского конфликта. "И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми. Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу - добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира", - заявил он журналистам. Обычно японские власти утверждают, что жертвы есть только среди украинского населения. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250303/yaponiya-2002648734.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_eb66394922eb8846bb77ee174da416ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, владимир зеленский, сигэру исиба, дональд трамп, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Сигэру Исиба, Дональд Трамп, Евросоюз, Смоленская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта

Исиба признал жертвы среди мирных россиян из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в результате украинского конфликта.
"И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми. Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу - добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира", - заявил он журналистам.
Обычно японские власти утверждают, что жертвы есть только среди украинского населения.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Премьер Японии прокомментировал перепалку Трампа и Зеленского
3 марта, 04:38
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийСигэру ИсибаДональд ТрампЕвросоюзСмоленская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала