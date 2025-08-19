https://ria.ru/20250819/premer-2036221072.html

Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта

Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта - РИА Новости, 19.08.2025

Премьер Японии признал гибель невинных россиян из-за украинского конфликта

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в результате украинского конфликта. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T08:57:00+03:00

2025-08-19T08:57:00+03:00

2025-08-19T08:57:00+03:00

в мире

россия

украина

венгрия

владимир зеленский

сигэру исиба

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg

ТОКИО, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба признал гибель невинных людей в России в результате украинского конфликта. "И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми. Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу - добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира", - заявил он журналистам. Обычно японские власти утверждают, что жертвы есть только среди украинского населения. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

https://ria.ru/20250303/yaponiya-2002648734.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, венгрия, владимир зеленский, сигэру исиба, дональд трамп, евросоюз, смоленская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)