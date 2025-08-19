https://ria.ru/20250819/prazdnik-2036210572.html

Священник рассказал о значении праздника Преображения Господня

Священник рассказал о значении праздника Преображения Господня

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Праздник Преображения Господня напоминает верующим, что и у них в жизни должны произойти изменения- от греха к добродетели, в этом его духовный смысл, рассказал РИА Новости настоятель храма святых жен-мироносиц в Марьино, иерей Михаила Сергеев. Русская православная церковь отмечает 19 августа праздник Преображения Господня, который в народе называют Яблочным спасом. "Преображение Господне - один из 12 великих праздников - двунадесятых. Он установлен в честь события, которое описано в Евангелии. По преданию Иисус Христос взял на гору Фавор трех своих ближайших учеников - Петра, Иоанна и Иакова. Поднявшись на гору, Господь преобразился перед ними и предстал в блистающем свете. Апостолы увидели, как Христос беседует с двумя ветхозаветными пророками Илией и Моисеем, и они ощутили состояние благодати. Праздник напоминает нам, что преображение должно произойти в нашей жизни, преображение от греха к добродетели", - рассказал иерей. Священник подчеркнул, что Господь прощает человека, даже если он сильно нагрешил, и призывает к тому, чтобы он изменил свою жизнь, В этом заключается духовный смысл этого праздника. "Это призыв для нас всех подумать о своей жизни и преобразить ее, изменить то, что мы можем сделать в соответствии с Евангелием, в соответствии с заповедями Божьими. И этот призыв Божий нам бы хорошо услышать", - сказал иерей. Иерей отметил, что праздник Преображения Господня в народе называют Яблочным Спасом. Издавна сложилась традиция освящать в этот день яблоки и другие плоды, которые созревают в августе. Фрукты освящают в конце праздничной Литургии. В Русской православной церкви с 14 по 27 августа держат двухнедельный пост, названный Успенским - в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы (отмечается 28 августа). Успенский пост – строгий, мирянам запрещается есть рыбу, мясо, молочные продукты, яйца. В праздник Преображения Господня в меню допускаются рыба и морепродукты. Праздник Преображения Господня отмечается Церковью начиная с IV века, со времени построения на горе Фавор храма, посвященного этому событию.

