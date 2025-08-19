https://ria.ru/20250819/pozhar-2036303957.html
Площадь природного пожара в Крыму составила 15 гектаров
2025-08-19T15:09:00+03:00
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Площадь природного пожара между селами Клиновка и Краснолесье в Симферопольском районе Крыма составляет 15 гектаров, тушение осложняют сухая и ветреная погода, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Между селами Клиновка и Краснолесье произошло возгорание на открытой территории. Зафиксировано два очага на площади 15 гектаров", - говорится в сообщении.МЧС РФ отмечает, что тушение пожара осложняют сухая, жаркая и ветреная погода. К ликвидации возгорания привлечён вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, а также 30 человек и десять единиц техники.
