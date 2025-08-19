Из-за природного пожара в ЛНР пострадали 11 человек

https://ria.ru/20250819/pozhar-2036217052.html
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при лесном пожаре в Станично-Луганском округе ЛНР достигло 11 человек, 60 человек было эвакуировано, повреждено около 100 строений, информирует пресс-служба ведомства.
Ранее правительство региона сообщало, что лесной пожар угрожает районной больнице и перекинулся на дачный массив, в районе был введен режим ЧС.
"Сотрудники МЧС России
продолжают работы по ликвидации природного пожара с переходом огня на строения... Огнем повреждены порядка 100 строений. Эвакуировано 60 человек. В результате пожара пострадали 11 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что спасатели МЧС боролись с огнем на протяжении всей ночи. Обстановка осложняется жаркой и ветреной погодой. На данный момент площадь пожара составляет 130 гектаров.
Как добавили в пресс-службе, из-за сильных порывов ветра сохраняется угроза распространения огня. Для защиты соседних СНТ силы и средства МЧС России рассредоточены на наиболее сложных участках, коммунальные службы обеспечивают подвоз воды.
Всего, по данным ведомства, для ликвидации пожара в Станично-Луганском районе привлечены порядка 220 человек, в том числе волонтеры, и 47 единиц техники.