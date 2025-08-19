Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25
06:30 19.08.2025
Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25
происшествия
рязанская область
россия
лесной
павел малков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибли", - говорится в сообщении.Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
рязанская область
россия
лесной
происшествия, рязанская область, россия, лесной, павел малков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Лесной, Павел Малков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Рязанской области/TelegramРазбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области
© МЧС Рязанской области/Telegram
Разбор завалов на месте ЧП на заводе в Шиловском районе Рязанской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число погибших при пожаре на предприятии в Рязанской области возросло до 25, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибли", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром в пятницу на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Лесной пожар в ЛНР угрожает районной больнице
ПроисшествияРязанская областьРоссияЛеснойПавел МалковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
