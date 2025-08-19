Израиль назначил Одеда Йосефа послом в России

https://ria.ru/20250819/posol-2036265442.html

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Израиль принял решение назначить своим новым послом в России заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля Одеда Йосефа, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД. "Комитет по назначениям глав зарубежных дипломатических представительств МИД Израиля во главе с министром иностранных дел Гидеоном Сааром принял решение назначить Одеда Йосефа послом Израиля в Российской Федерации. Одед Йосеф занимает в настоящее время должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента Ближнего Востока МИД Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что Йосеф занимал должность посла в Кении, а также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре. В пресс-службе добавили, что кандидатура Йосефа будет вскоре направлена на утверждение правительством.Назначение Одеда Йосефа происходит на фоне ухода его предшественника Симоны Гальперин, которая была назначена послом Израиля в РФ в мае 2023 года. Согласно информации дипведомства, Гальперин займет должность главы европейского департамента израильского МИД после того как досрочно завершит свою службу в Москве в октябре этого года.

