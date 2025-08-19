https://ria.ru/20250819/posol-2036216389.html
Посол рассказал об образовательном сотрудничестве России с Индонезией
Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2025
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса - университетов, преподавателей и студентов", - отметил дипломат в беседе с агентством. Посол добавил, что Москва видит большой потенциал в передаче индонезийским студента широкого российского опыта в инженерных, технических и естественно-научных специальностях.
