08:07 19.08.2025
Посол рассказал об образовательном сотрудничестве России с Индонезией
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. "Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса - университетов, преподавателей и студентов", - отметил дипломат в беседе с агентством. Посол добавил, что Москва видит большой потенциал в передаче индонезийским студента широкого российского опыта в инженерных, технических и естественно-научных специальностях.
россия, индонезия, москва
Россия, Индонезия, Москва
© Getty Images / RidofranzСтуденты на лекции
Студенты на лекции. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 19 авг - РИА Новости. Россия лидирует по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.
"Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия удерживает лидирующие позиции по темпам роста образовательного сотрудничества с Индонезией. Это стало возможным благодаря и благоприятной политической атмосфере между нашими странами, и искренней симпатии к России со стороны главных участников этого процесса - университетов, преподавателей и студентов", - отметил дипломат в беседе с агентством.
Посол добавил, что Москва видит большой потенциал в передаче индонезийским студента широкого российского опыта в инженерных, технических и естественно-научных специальностях.
